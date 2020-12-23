أبرز تصريحات سيد عبدالحفيظ عقب فوز الأهلي على سونيديب

صرح الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فوز الأهلي اليوم أمام سونيديب بطل النيجر جاء وسط أجواء غير سهل.
وأوضح عبدالحفيظ خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، بعد انتهاء المباراة أن سونديب فريق جيد ويعتمد بشكل كبير على الكرات الطولية والالتحامات، كما أشار أن البدايات عادة ما تكون صعبة وقوية لأن الفريق يلعب أمام بطل أفريقيا، لذا فهو يخرج أفضل ما لديه خلال المباراة.
وتابع تصريحاته، قائلًا: " كرة القدم مثل صندوق الدنيا..كل يوم لديها جديد ولا تخلو من الإثارة والتشويق".
وحقق الأهلي في بداية مشواره للحفاظ على لقبه فوزًا مهمًا خارج الديار على حساب مضييفه سونيديب بطل النيجر بنتيجة 1-0 وسجل هدف المباراة الوحيد نجم خط وسط الفريق المالي أليو ديانج عن طريق قذيفة صاروخية سكنت على يمين الحارس في الدقيقة ال 33 من عمر الشوط الأول من المباراة .
وأشاد عبدالحفيظ بلاعبي الأهلي على الجهد المبذول في المباراة عهلى الرغم من بعض الصعوبات التي واجهت الفريق كأرضية الملعب أو رطوبة الجو، موضحًا في نفس الوقت أن الفريق تأثر بشدة من الغيابات والإصابات والمتمثلة في كل من "وليد سليمان"، مروان محسن، جونيور أجاي، ناصر ماهر للإصابة، أفشة، السولية، رامي ربيعة، للاصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن إراحة الثلاثي أيمن أشرف، علي معلول، هاني.
دخل النادي الأهلي المباراة بقائمة تعج بالإصابات، آخرها مروان محسن، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، عمرو السولية، رامي ربيعة، وضمت القائمة المسافرة إلى النيجر كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى وسعد سمير.
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يذكر أن، مباراة العودة بين الفريقين في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا من المقرر إقامتها في ال 5,6 من يناير القادم في القاهرة.
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