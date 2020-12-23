غلق مستشفي الأهلي والتسجيل خارج الديار..أبرزمكاسب فوز المارد الأحمر بدوري الأبطال اليوم

حقق الأهلي الفوز الأول بالبطولة الإفريقية بتغلبة علي سونديب بطل النيجر بهدف نظيف، أحرزه المالي اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ليعود بإنتصار غالي من خارج الديار.

الأهلي يضع قدم ونصف في دور المجموعات



بعودة الأهلي منتصرًا لمصر من النيجر، يضع الأهلي قدمًا ونصف في دور المجموعات، حيث يكفي للأهلي التعادل فقط في مباراة العودة لتحقيق التأهل، وفي ظل الاداء المتواضع الذي ظهر به الفريق المنافس، يتوقع البعض أن مباراة العودة بمصر ستنتهي بنتيجة كبيرة لصالح الفريق الأحمر بطل إفريقيا بالنسخة الماضية.

الاهلي يواصل الانتصارات خارج الديار في دور الـ 32



واصل الاهلي تحقيق الانتصارات بالأدوار التمهيدية بعد الفوز اليوم علي بطل النيجر، وفي العام الماضي تغلب المارد الأحمر علي بطل غينيا "كانو سبورت "بدور ال32من دوري الابطال بنتيجة 2 - صفر في مباراة الذهاب وبنتيجة 4-0 بالعودة، بعد تحقيق الإنتصار العريض علي فريق إطلع برة بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.

عدم تلقى أهداف في الادوار التمهيدية



أستمر الأهلي في عدم تلقي أهداف بالأدوار التمهيدية من الموسم الماضي، بعدم تلقيه أي أهداف خلال مباراتين كانو سبورفي دور ال32 من دوري الأبطال النسخة الماضية، او مباراتين إطلع برة بدور 64 من ذات النسخة.

إستمرار تسجيل الأهداف



بهدف المالي اليو ديانج الذي أحرزه في مباراة اليوم، يستمر الأهلي في التسجيل بالأدوار التمهيدية، ويحافظ علي وتيرة الأهداف المتواصلة، علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية، بالمباراة القادمة في إطار عودة دوري الأبطال مرة أخري.

التغلب علي أرضيه الملعب "السيئة جدا"



يرى الكثير من الجمهور أن أهم مكاسب اليوم، هو خروج الفريق من أرضية ملعب المباراة "السيئة" بدون إصابات والحفاظ علي القوام الاساسي، لاسيما وأن "مستشفي الأهلي" لم تعد تحتمل إصابات أخري.

اقرأ أيضًا..شاهد.. هدف الأهلي اليوم من صاروخية أليو ديانج أمام سونديب



يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك البطولة بعد فوزه على نادي الزمالك في النهائي الشهير، الذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي، وفاز فيه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، والذي سجل فيه الأهلي هدفه الشهير بـ "القاضية ممكن" بالدقيقة 84.

