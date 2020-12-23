رسائل تشريعية ورقابية بثاني أيام استقبال نواب 2021 لإنهاء إجراءات العضوية..وإشادات متواصلة بجهود الأمانة العامة

شهد اليوم الثاني من استقبال الأمانة العامة للبرلمان، الأعضاء الجدد مشاركات واسعة من جانب النواب بشأن أولوياتهم التشريعية وإهتماماتهم، تحت قبة مجلس النواب، حيث جاء ملف قانون الإيجار القديم علي رأس الأولويات والأحوال الشخصية وقضايا المرأة والأسرة.

النائب مصطفي بكري، تمني أن يناقش مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى كل شهر استجواب، وبالتالى سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة كافة المشاكل فيما النائبة الدكتورة صبورة السيد، أشادت بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان، لافتة إلي أن المرأة حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مشهد لافت، بكت الكاتبة الصحفية النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، فى أعقاب انتهائها من استخراج كارنية عضوية البرلمان، معربة عن سعادتها بوجودها في مجلس النواب 2021- 2026 بقولها أنه شرف كبير لها، وأنه يتوج عملها طوال السنوات الماضية، مؤكدة على دعم القيادة السياسية للمرأة، لافتة إلى أن التمثيل النسائى لنائبات البرلمان، هو الأعلى فى تاريخ الحياة النيابية.

الأجواء التى تحدث خلالها نواب كانت علي هامش اليوم الثاني لاستقبال النواب الجدد لبرلمان 2021، لتسليمهم كارنيهات العضوية والحقيبة النيابية، والتى تقوم فيها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، بجهود مقدرة علي مستوي الاستقبال وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي لا يتجاوز 120 ثانية، بعد نجاحها في طباعة كارنيهات العضوية في وقت لاحق للاستقبال بعد الحصول علي كافة بيانات الأعضاء، وهو أمر يختلف عن الماضي بشأن هذه الإجراءات والتى كانت تسلتزم الحضور وتسجيل استمارات مما يجعل المشهد دائما في زحام، ومن ثم الإجراءات الجديدة تتماشي مع جهود الأمانة العامة أيضا في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة كورونا حيث كان المجلس سباق فيها من بين الجهات المختلفة بالدولة المصرية.

النائبة مايسة عطوة، قالت أن هناك أجندة تشريعية يستعد حزب مستقبل وطن لتجهيزها خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن الفترة (2021-2026) لصالح الوطن والمواطن المصرى، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع "المجلس النيابي والشعب والحكومة" معا من أجل صالح البلد، فيما قال النائب ياسر عمر إن مجلس 2021 سيشهد استكمال منظومة التشريعات الهامة التى بدأها البرلمان الحالى، والتى تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادى، وكذلك خطط التحول الرقمى.الدكتور أيمن أبو العلا، قال إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، حيث التعديل يقضي بحق الحزب الذى له 5 أعضاء داخل البرلمان، فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة، مؤكدا أن هناك عدد من التشريعات التي سيتبناها تحت القبة وهي قوانين الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، قالت إنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، لرفع الظلم عن ملاك العقارات، لافتة إلى أن التعديل يقضي بزيادة القيمة الإيجارية، فيما قال محمد الجارحى، عضو مجلس النواب إن المجلس السابق عمل فى ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد على استكمال ما قام به سابقه، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن الذى ينتمى إليه، يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، ستساهم جميعها فى تحقيق المصالح العليا للوطن، مضيفا: "الأجندة التشريعية التى يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن والدولة المصرية، حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.النائبة أميرة أبو شقة قالت أنه من أولوياتها القوانين الخاصة بالمرأة وتنظيم الأسرة وحقوق المرأة المشروعة وضمان مشاركة المرأة فى كافة المجالات بالدولة،و مراجعة القوانين الاقتصادية لتطويرها بما يحقق اقتصاد قوى قادر على تخطى الصعب، وكذلك قانون الإدارة المحلية والقوانين التي تحقق الانضباط فى الشارع المصرى.

النائب الدكتور إيهاب رمزى قال إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة سيكون من أولوياته لرفع الظلم عن المالك، وذلك برفع القيمة الإيجارية، حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين، مع تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية، وحماية المستهلك، خاصة وأن هذا القانون لا يعطى كافة الحقوق للمستهلك، وأيضاً القوانين المتعلقة بالاختلالات التعاقدية، فيما قالت النائبة أمل سلامة أنها تدرس التقدم بمشروع قانون بشأن تعدي الأزواج علي الزوجات للحد من انتشار ظاهرة تعرض المرأة للعنف .

من ناحيته قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان الجديد يشهد مشاركة كبيرة من المرأة، بواقع 148 نائبة منتخبة، لافتا إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنا هى النائبة فريدة الشوباشى، وأصغر الأعضاء سنا هما النائبين ابانوب عزت وفاطمة السيد، مضيفا أن رئيس الجمهورية لديه صلاحية تعيين 5% نصفهم على الأقل من السيدات، مؤكدا الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب القادم ستراعى الإجرءات الاحترازية، للظهور بمظهر يليق بحجم مصر ، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحضير للجلسة الافتتاحية بين الامانة العامة ورئيس الجلسة الأكبر سنا بوصفه من يدير الجلسة حتى انتخاب رئيس المجلس فى الجلسة.

أكد أن توقيت موعد عقد برلمان 2021 جلسته الافتتاحية يحدده رئيس الجمهورية فى قرار دعوة البرلمان للانعقاد، موضحا أنه لا يمكن للنائب مباشرة مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن هناك نائبين توفاهما الله بعد اعلان فوزهما احدهما منتخب بالقائمة والاخر منتخب فردى، حيث سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان القادم إعلان خلو مقعدهما، لافتا إلى أن النائب المنتخب بنظام القائمة سيتم تصعيد الاحتياطى له فى القائمة، وبالنسبة للفردى يجرى انتخاب تكميلى، مؤكدا أن تعديل لائحة البرلمان لها إجرءات منصوص عليها، مشيرا إلى تمثيل داخل اللجنة العامة للبرلمان للأحزاب التى حصلت على عشرة مقاعد فأكثر، مؤكدا أن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ قائمة على الاحترام والتعاون وحددها الدستور بنصوص واضحة.

من ناحيتها أشادت النائبة مايسة عطوة ، عضو مجلس النواب "بالاستقبال الرائع... 7نجوم" على حد وصفها الذي تلقاه الأعضاء الجدد من أجل إنهاء إجراءات العضوية الخاصة واستلام بطاقات عضوية برلمان 2021 وفي بياناً صحفي أصدرته عطوة..... أشادت بالمجهود الخيالي الذي قامت به الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشا محمود فوزي ،الأمين العام للمجلس .

وأشارت عضو مجلس النواب على أن اليوم كان في غاية السلاسة والمرونة بدأ من عملية تنظيم دخول السادة النواب حتى إنهاء كافة إجراءات العضوية واستلام " الكارنيه " وحتى المغادرة.

كما أكدت عطوة على أن ما حدث اليوم وما تم تقديمه من السيد الأمين العام وفريق عمل الأمانة العامة لمجلس النواب بالكامل إن دل فإنه يدل على تقديره لمكان ومكانة البرلمان المصري وأعضاءه ، وهذه الروح هي ما نحتاجها جميعا من أجل التكاتف والالتفاف جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بمكانة مصرنا الحبيبة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكملت عطوة... أن هذه الاستعدادات تُليق بمكانة النائب، خاصة وأنه يُمثل أصوات الأهالى والمواطنين على مستوى الجمهورية، كما أن ما حدث أمس يؤكد مع أحترام الدولة المصرية للمواطن والمكانة العلمية للنائب.

