"بالإيميل"... ربيع ياسين يتقدم بإستقالته رسميا

تقدم ربيع ياسين باستقالته رسميا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكورة، بعد الخروج من بطولة شمأل إفريقيا بسبب أزمة إصابات كورونا داخل صفوف المنتخب، والتي خسر علي إثرها المنتخب مباراتي تونس وليبيا إفتراضيا، لعدم إكتمال العدد القانوني لإقامة اللقاء.
يأتي هذا القرار بعد تصريحات "مجاهد" رئيس اللجنة الثلاثية، بعدم تلقيه إستقالة رسمية من ربيع ياسين، وأنه علم بالإستقاله أيضا من وسائل الإعلام، وأن ربيع ياسين مازال المدير الفني لمنتخب الشباب.
وعلم دوت الخليج من مصدر داخل إتحاد الكورة أن ربيع ياسين تقدم بالإستقالة عن طريق " الإيميل"، ليكون بذلك تقدم رسميا بإستقالته في إنتظارالنظر من إتحاد الكورة وقبولها بشكل رسمي.
الجدير بالذكر أن ربيع ياسين قد صرح بأنه سيكشف كل أسباب التخبط الاداري وأوجه القصور أثناء فترة توليه منتخب الشباب، والتي ساهمت في خروج منتخب الشباب من البطولة وضياع مجهود كل عناصر المنتخب خلال الفترة الماضية.
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