"بالإيميل"... ربيع ياسين يتقدم بإستقالته رسميا

تقدم ربيع ياسين باستقالته رسميا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكورة، بعد الخروج من بطولة شمأل إفريقيا بسبب أزمة إصابات كورونا داخل صفوف المنتخب، والتي خسر علي إثرها المنتخب مباراتي تونس وليبيا إفتراضيا، لعدم إكتمال العدد القانوني لإقامة اللقاء.

يأتي هذا القرار بعد تصريحات "مجاهد" رئيس اللجنة الثلاثية، بعدم تلقيه إستقالة رسمية من ربيع ياسين، وأنه علم بالإستقاله أيضا من وسائل الإعلام، وأن ربيع ياسين مازال المدير الفني لمنتخب الشباب.