بسبب كورونا.. الأزهر تتجه لاستبعاد طلاب وطالبات الفرقة الأولى من التسكين بالمدن - خاص

كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، أنه لن يتم تسكين طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكليات القاهرة والأقاليم، بالمدن الجامعية العام الجاري، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.
وقالت المصادر في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر خفضت الكثير من الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، ولعدم وجود أي تزاحم داخل الغرف، لتجنب حدوث عدوى بين الطلاب.
وأشارت المصادر في تصريحاتها لتحيا مصر، إلى أنه تم تسكين طالب واحد فقط في الغرفة المخصصة لاثنين، وثلاث في الغرفة التي تستوعب أربع طلاب، الأمر الذي أدى إلى استبعاد ما يقرب من 40% من النسبة المخصصة للتسكين.
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ولفتت المصادر، إلى أن أنه لم تسكين حتى الآن غير طلاب الفرق النهائية الحاصلين على تقدير امتياز، والحاصلين على جيد جدا مناطق نائية فقط، طبقا للطاقة الاستيعابية بعد الإجراءات الجديدة، على الرغم من تبقي أسبوعين فقط على امتحانات نصف العام، التي تعقد منتصف يناير.
ونوهت المصادر إلى أن إدارة الجامعة تسعى حاليا لتسكين الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا والمقيمين بمحافظات الوجه البحري، وحال تسكنيهم وتوافر أماكن شاغرة، سيتم تسكين طلاب الفرقة الأولى فقط، ولن يتم تسكين الطالبات.
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