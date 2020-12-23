"توكتوك" وهزيمة الوداد وفوز الاهلي ومازيمبي.. غرائب وأرقام الماما افريكا بدوري الأبطال

أنتهى اليوم الثاني من مواجهات الذهاب بالدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ب 10 مواجهات ولا يتبقي سوى مبارايتين فقط ونستعرض أبرز أحداث اليوم:
فوز الأهلي والعودة للديار
أستطاع الأهلي تحقيق الإنتصار خارج ملعبة على سونديب بطل النيجر، بهدف نظيف أحرزة لاعب وسط الفريق المالي أليو ديانج في الدقيقة 33 من أحداث المباراة.
مفاجأة هزيمة الوداد
تلقى فريق الوداد الهزيمة على يد الملعب المالي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال ويصعب المهمة عليه في مباراة العودة.
تعادل الترجي والاهلي الليبي في القاهرة
حقق الترجي التونسي التعادل مع أهلي طرابلس الليبي بنتيجة سلبية على ملعب أهلي طرابلس بالقهرة نظرًا للظروف التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.
إنتصارات وتعادل في باقي المواجهات
تمكن مازيمبي من تحقيق إنتصار غالي بنتيجة هدفين لهدف على بطل الجابون، وحقق الهلال السوداني فوزًا غاليًا بنتيجة ثلاث أهداف لهدف وحيد في مباراة شهدت لقطة طريفة من جانب لاعب الهلال السوداني، وفاز بلاتينيوم الزيمبابوي على سيبما التنزاني بهدف دون مقابل سجله بيرفيكت شيكويندي، وتعادل راسينج كلوب الإيفواري مع هوريا الغيني بهدف لهدف، تعادل نكانا الزامبي علي أرضه بالنتيجة ذاتها مع بترو أتليتكو الأنجولي.
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"توكتوك" في مباراة الهلال
شهدت مباراة الهلال السوادني لقطة طريفة من نوعها بوجود "توكتوك" داخل الملعب، وأحتفل مهاجم الهلال بعد إحرازه أحد الأهداف بالذهاب للتوكتوك كنوع جديد من الإحتفال.
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