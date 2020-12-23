وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يزوران مجمع الأديان بالقاهرة



توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم، في زيارة لمجمع الأديان بمصر القديمة، بصحبة نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح.

وحضر الزيارة، الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، وعبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامي، و منتصر عباس محمد علي الأمين العام للحج والعمرة، ومحمد يوسف محمد مدير الأوقاف بولاية الخرطوم، والسيد يعقوب النور مدير مكتب وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بالسودان. اقرأ أيضًا.. بسبب كورونا.. الأزهر تتجه لاستبعاد طلاب وطالبات الفرقة الأولى من التسكين بالمدن - خاص



وشملت الزيارة مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والكنيسة المعلقة، وأشاد الوفد السوداني بعظمة الحضارة المصرية واحتضان مصر لكافة الأديان، معربين عن سعادتهم بما رأوه من تسامح بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين، مقدمين التهنئة للإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد.

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