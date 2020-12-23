نتيجة مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسباني

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت hd3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ريال مدريد يسعى لمشاركة أتليتكو في الصدارة



يدخل زيدان هذه المباراة ولا يشغله سوى شيء واحد فقط وهو الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط لمواصلة المنافسة على الصدارة، والذي يحتلها أتليتكو مدريد بفارق 3 نقاط فقط عن الملكي، ولكن لديه مباراة أقل من الريال، لذا يسعى المدرب الفرنسي إلى اقتناص الثلاث نقاط لتتضيق الخناق لاعلى سيميوني ومزاحمته له في الصدارة، حيث أن الفريق في حالة فوزه سيتساوى مع الأتليتي بنفس الرصيد من النقاط 32 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، يذكر أن الريال فاز في الجولة الماضية على إيبار بنتيجة 3-1.

غرناطة يسعى لتحقيق المفاجاة أمام الملكي



على الجانب الأخر يسعى صاحب الأرض غرناطة إلى تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد واقتناص فوز مهمك يمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الاسباني، والاقتراب خطوة من المربع الذهبي، حيث أنه في حالة تحقيق الفوز سيتساوى غرناطة مع برشلونة في نفس الرصيد من النقاط 24 نقطة ويصبح على بعد نقطين من فياريال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب، وفي نفس الوقت يبعد الملكي من مشاركة أتليتكو مدريد في صدارة الليجا.

ويدخل زيدان المباراة بالتشكيل التالي في أحداث الشوط الأول



ثيبو كورتوا في حراسة المرمى

في خط الدفاع : كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، فالفيردي، توني كروس

خط الهجوم : رودريجو، كريم بن زيما، لوكاس فازكيز

على الجانب الأخر يدخل غرناطة المباراة بالتشكيل التالي

روي سيلفا في حراسة المرمى

خط الدفاع: ديميتري فولكير، دوراتي، يانجيل هيريرا، خيسوس فاييخو

خط الوسط: كارلوس نيفا، لويس ميلا، يان باريس

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وفي الهجوم : كينيدي، روبيرتو سالدادو، انطونيوس بويرتاس