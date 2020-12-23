فيديو.. متحدث الحكومة: لا تغيير فى قرارات غياب الطلاب ومواعيد الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة "صدى البلد": كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائى مع نهاية عام 2020 وهذا لم يحدث، موضحا أن الدولة أتاحت لأولياء الأمور الاختيار بين إرسال الطلاب إلى المدارس مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، أو الاكتفاء بما يحصلون عليه من خلال التعليم عن بعد فى المنازل.
وأشار سعد إلى أن الـ300 حالة إصابة بين الطلاب، من 23 مليون طالب شئ لا يذكر ورقم لا يعتد به، مؤكدا أن الوضع فى المدارس جيد جدا.
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