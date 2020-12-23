فيديو.. الحكومة تحذر: إذا استمر وضع كورونا كما هو سنواجه سيناريو أسود

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه إذا استمر وضع كورونا كما هو سنواجه سيناريو أسود كما واجهته الدول الأخرى خلال ذروة الموجة الثانية، على حد تعبيره.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة تقوم بكل ما فى استطاعتها، ولكن يظل العبء الأكبر يقع على المواطن، من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه على المواطن أن يحمى نفسه ومن حوله من الإصابة بفيروس كورونا، وأن هناك 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة الطبية خلال جائحة كورونا.

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