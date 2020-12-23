العنانى يبحث مع سفير اليابان مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى مقر الوزارة بالزمالك، السفير نوكى ماساكى سفير دولة اليابان بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحى والأثرى خلال الفترة المقبلة.





وقد تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير وتطور الأعمال به، استعدادا لافتتاحه والذى من المقرر له عام 2021. كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان فى مختلف المجالات، فى ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين. كما تطرق الاجتماع لمناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من اليابان، خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، نظراً لأن السائح اليابانى لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية، وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفى مصر خاصة.

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