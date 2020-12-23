موسيماني عن أول فوز إفريقي للأهلي: إن شاء الله ستظل البطولة في مكانها بالنهاية

علق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الفترة التي غاب فيها عن الفريق الأحمر لظروف إصابته بفيروس كورونا، وحرمته من قيادة الأهلي في التدريبات ومباراتي غزل المحلة بالدوري وسونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عبر حسابه على تويتر: " عندما أصبت بكورونا، لم أكن أحلم بهيكل تدعيمي مثل الذي حظيت به. شكرا للاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور وإدارة النادي على أول فوز في مشوار دفاعنا عن لقب دوري الأبطال. إن شاء الله ستظل البطولة في مكانها بنهايتها.

على جانب آخر، قال كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي إن الفريق حقق المطلوب منه أمام سونيديب، وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر، رغم سوء أرضية الملعب.

وأشار جونسون إلى أن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.

وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الإفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب.

وشدد المدرب العام بالأهلي على أن الجهاز الفني منح بعض اللاعبين فرصة أكبر خلال المباراة، وفقًا لتعليمات المدير الفني، بيتسو موسيماني، الذي يحسب له الفوز اليوم في مشواره مع الفريق.

واختتم كيفن جونسون تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، وهي تستحق أن تسعد بفريقها وبانتصاراته محليًّا وإفريقيًّا