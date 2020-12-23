عضو القومي للمرأة: التمكين الاقتصادي للنساء سيقضي على الزيادة السكانية وينمي الاقتصاد

قالت الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الصحة، إنه منذ 30 عاما ونحن نعانى من الزيادة السكانية ولم تفلح المحاولات العديدة للسيطرة عليها.
وأضافت "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن المجلس يدعم أى قرار تتخذه الدولة لوقف تزايد السكان ولابد من قرارات صارمة، لأن الطفل يكلف الكثير فى تعليمه والمحافظة على صحته.
وأشار إلى أنه لابد من وقف الدعم لأكثر من طفلين، معلنة دعمها لتفكير الدولة فى التمكين الاقتصادى للسيدات بين 18-45 عاما، حيث تنشغل السيدات فى العمل، وهذا ما فعلته اليابان عندما جعلت الناس يعملون لساعات طويلة حتى تحد من الزيادة السكانية وتنمى الاقتصاد.
وأكدت أن المجلس يشارك بالتوعية فى القرى والصعيد عن طريق الرائدات الريفيات، وينتظر خروج القرار من مجلس الوزراء بالتنفيذ ليشارك فى الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة للقضاء على الزيادة السكانية.
ونوهت عضو المجلس القومى للمرأة بأنه تمت مناقشة الزيادة السكانية من قِبل لجنة التضامن الاجتماعي، ولكن لم تكن هناك تحركات، وعندما يأتى التحرك من مجلس الوزراء تصبح هذه استراتيجية للدولة.
ولفتت إلى أن حى الأسمرات أصبح من الأحياء المثالية التى بها وعى كبير بخطورة الزيادة السكانية، أغلب السيدات ينجبن ويكتفين بطفلين فقط.
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