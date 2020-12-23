رئيس الكاف يهنئ أحمد مجاهد بالعام الميلادي الجديد

قدم كونستانت اوماري القائم بأعمال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف التهنئة لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة أعمال اتحاد الكرة المصري بمناسبة اقتراب قدوم العام الميلادي الجديد 2021. وأرسل أوماري خطابًا رسميًا لأحمد مجاهد يهنئه فيه بمناسبه اقتراب العام الميلادي الجديد 2021، معربًا فيه عن أن يشهد هذا العام مزيد من الكوادر الرياضية حول العالم، وأن يظل الجميع بصحة جيدة خاصة في ظل الأزمة الحالية وانتشار فيروس كورونا covid 19 ، والا يؤثر هذا الفيروس اللعين على استئناف جميع البطولات الرياضية المختلفة.

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