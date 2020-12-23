سلوى محمد علي تكشف إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن عدم محاورتها لـ سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب في مهرجان المسرح القومي الذي انطلق منذ أيام.

إصابة سلوى محمد علي

وأكدت سلوى محمد علي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السبب وراء اعتذارها هو إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها حاليًا في مرحلة التعافي من الفيروس لذلك تلتزم المنزل مستمرة في فترة العزل.

وعلى جانب آخر، شاركت سلوى محمد علي مؤخرًا في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا"، حيث شاركت بطولة المسلسل مع كلًا من جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل"الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

