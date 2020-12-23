براءة مودة الأدهم في تهمة خرق حظر التجوال

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قرارها ببراءة اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بتكدير السلم العلم وتغريمها ألف جنيه بتهمة خرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ شهور لمنع تفشي فيروس كورونا.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهما عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبد الشافى رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها من سكان مدينتي، يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون و500 ألف متابع.

وقررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حجز استئناف ومودة الأدهم على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق للحكم بجلسة 12 يناير المقبل.

كانت قد، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية.

التحريات دلت على أن الفتاة تدعى مودة فتحى رشاد، وشهرتها "مودة الأدهم"، وأصل إقامتها محافظة مطروح، وقدمت منذ سنوات إلى القاهرة، وعملت في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، وتقيم في شقة بمدينتى بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.

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الجدير بالذكر، أن تلك المرة ليست الأولى، حيث تم القبض عليها في شهر مارس الماضي وخرجت بكفالة 20 ألف جنيه.