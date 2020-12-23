الدكتور علي عبدالعال يهنأ مؤسسة اليوم السابع لحصولها على جائزة الصحافة الذكية من نادي دبي للصحافة

هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤسسة اليوم السابع على حصولهم على جائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، مؤكدًا أن هذا التكريم الكبير يستحقه كافة الصحفيون والعاملون بالمؤسسة عن جدارة، في إطار التطوير الدائم بالأدوات العصرية الحديثة .
وأكد الدكتور علي عبدالعال، أن اليوم السابع صنع مدرسة صحفية متكاملة، تتعامل بمهنية مع جميع المعالجات، وتحافظ بشكل دائم عن الصدارة فاكتسبت المصداقية والانتشار المستحق.
واختتم رئيس مجلس النواب بتمني التوفيق ، للكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة والتحرير، وكافة العاملين بالمؤسسة .
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