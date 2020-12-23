رئيس المشيخة الإسلامية فى ألبانيا يشيد بدور الأزهر الشريف وجامعته

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، والذى يحظى بتقدير كبير كمرجعية للعالم الإسلامى، خصوصا وأن فضيلته وعدد من كبار مسؤولى المشيخة من خريجيه.

من جانبه، أشاد "سباهيو"، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، بدور الأزهر الشريف وجامعته باعتبارهما المرجعية العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته ونشره، وكذا نشر الصورة الصحيحة للإسلام المعتدل.

وجدد السفير حيدر، دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لرئيس المشيخة لزيارة مصر، وهى الزيارة التى تم تأجيلها بسبب ظروف جائحة "كورونا"، وذلك لدفع العلاقات قدماً من خلال قيام الأزهر الشريف بمواصلة إسهاماته القيمة فى إعداد الكوادر الدينية من الأئمة والدعاة فى المؤسسات التعليمية والدينية فى البانيا وإيفاد أساتذة من مصر فى علوم الدين، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية والتوسع فى دراسة وتعليم اللغة العربية بما يخدم المسلمين فى ألبانيا.