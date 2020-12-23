الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة الصيادين المصريين

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الخارجية المصرية، متابعة مستجدات مركب الصيد المصرى الذى تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة وعلى متنه 17صيادا مصريا.





وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السفارة المصرية فى تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجارى التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

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