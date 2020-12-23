فيديو.. الحكومة: سنتجاوز الألف إصابة بكورونا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأعداد تجعل هناك ضغط كبير على المستشفيات.

وأكد متحدث الحكومة، أن معظم الحالات الجديدة بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلى، لكن هذا لا يمنع وجود حالات أخرى متوسطة وشديدة الخطورة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ما يستوجب إدخالهم إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن الأعداد فى تزايد مستمر.