الخارجية تتابع مستجدات مركب صيد مصري ضُبط في تونس  



تواصل وزارة الخارجية المصرية متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي ضُبط من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه ١٧ صيادا مصريا.

وفي هذا الإطار صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السفارة المصرية في تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجارٍ التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

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