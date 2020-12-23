الأعلى للإعلام يهنئ الفائزين بجائزة الصحافة العربية

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر التهنئة للصحفيين المصريين الفائزين بجائزة الصحافة العربية. وأعرب جبر عن تمنياته بمزيد من التفوق والإبداع للصحافة والصحفيين المصريين، واستمرار دورهم فى دعم الحريات، والدفاع عن الدولة المصرية وقضاياها العادلة. وأشاد المجلس بالزملاء الفائزين وهم :محمد أمين المصرى " صحيفة الأهرام " .. طاهر الطاهر "أخبار الأدب " .. سمر صالح "الوطن" .. أحمد عاطف "الدستور " .. وقدم المجلس التهنئة أيضا لمؤسسة اليوم السابع لحصولها على جائزة الصحافة الذكية.

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