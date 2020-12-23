الخارجية: تنسيق مع السلطات التونسية لإعادة الصيادين المصريين بجزيرة قرقنة

أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية فى حالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه ١٧ صيادا مصريا.

ومن جانبه أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السفارة المصرية في تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة ومتواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لإتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.