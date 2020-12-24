نواب الصعيد الجدد: المصالح العليا للدولة والمواطن على رأس الأجندة التشريعية

من جانبه، أكد النائب محمد الجارحى، أن مجلس النواب السابق عمل فى ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة، مضيفا أن البرلمان الجديد بغرفتيه "النواب والشيوخ" سيعمل على استكمال ما قام به سابقه.
وأضاف الجارحى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش استخراج بطاقة العضوية الجديدة لمجلس النواب اليوم - أن حزب مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، تساهم فى تحقيق المصالح العليا للوطن.
وأشار الجارحى، إلى أن الأجندة التشريعية التى يمتلكها الحزب حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب يضم كوادر على درجة كبيرة من الكفاءة فى مختلف المجالات.
من ناحية أخرى، وجهت النائبة ألفت المزلاوى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه للمرأة فى المجالس النيابية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت وجودها فى جميع المناصب والأماكن التى تولت العمل بها.
وأضافت المزلاوى، إن المجلس الجديد يضم كفاءات فى شتى المجالات سواء علمية أو مهنية، ولذلك سيكون هذا نموذجا للرأى والرأى الآخر وسيدافع عن الدولة المصرية داخليا وخارجيا.
وأكدت أن أهم أولوياتها خلال الفصل التشريعى الجديد، أنها ستتقدم بتعديل قانون "العلاقة بين المالك والمستأجر" فى المساكن القديمة، لرفع الظلم عن ملاك العقارات وذلك بزيادة القيمة الإيجارية، مؤكدة فى نفس الوقت أنها ضد أى اتجاه لطرد المستأجر بأى حال من الأحوال.
ومن جانبه، أكد النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أن لديه أجندة تشريعية سيتقدم بها خلال الفصل التشريعى المقبل، خصوصا وأن هناك العديد من التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج إلى إصدارها وترجمتها إلى مبادئ الدستور والتى لم يتم ترجمتها حتى الآن.
كان مجلس النواب، واصل اليوم الأربعاء، استقبال النواب الجدد، عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب.
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