"الصحة" تؤكد عدم تطعيم أى مواطن بلقاح كورونا الذى وصل مصر حتى الآن

قال مسئول بوزارة الصحة، إننا اكتسبنا خبرات كبيرة ولدينا دورس مستفادة مما رأيناه فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، مضيفا أن إصابات فيروس كورونا أثناء الموجة الثانية أكثر انتشارا ولكنها أقل حدة، مضيفا أنه لا يوجد دليل علمى على أن التغير الجينى لفيروس كورونا يؤثر على اللقاحات، لافتا إلى أنه لم يتم تطعيم أى مواطن بلقاح فيروس كورونا الذى وصل مصر حتى الآن.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بى سى مصر، أنه لم يتم تطعيم أى مواطن بلقاح كورونا حتى يتم التأكد من أنه آمن وفعال.

وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاح الجديد يسهم في تقليل الأعراض لكنه لن يمنع الإصابة بكورونا لو لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن اللقاح يُقلل من وطأة الأعراض في الحالات المزمنة، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات لدعم القطاع السياحي.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن المنظمة العالمية مطلعة على الوضع الصحي في مصر وأشادت بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الوضع الوبائي سيتحسن حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووارد أيضا أن يتطور الوضع، لافتا إلى أن أعداد الإصابات تضاعفت خلال أسبوعين بواقع 911 حالة اليوم.

وتابع أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات حول الوضع الوبائي غير الجهات الرسمية للدولة، منظمة الصحة العالمية، بسبب أن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول، لافتا إلى أن إجراءات فيما يتعلق بالمدارس والجامعات خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشددا على أن الوضع في المدارس جيد جدا.

وعن مناقشة قرار بحظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، قال إن لجنة الأزمات لم تناقش أي شيء فيما يتعلق بقرار الحظر قبل ذلك، موضحا أن اللجنة ستنظر خلال مطلع الأسبوع المقبل وهي التي ستقرر اتخاذ الإجراءات بشأن حظر التجول، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة الطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا، معقبا : "كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث، لا سيما أننا نواجه حاليا سلالة ثانية لكورونا".