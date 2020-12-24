نشر "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها في السطور التالية من التقرير..
تحذير شديد اللهجة من ترامب إلى إيران
ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون ميزانية الدفاع الجديد
اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا
رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة
وزيرة الصحة: سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة لتقديم خدمة التلقيح بـ كورونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون ميزانية الدفاع الجديد.. وتفاصيل ظهور سلالة جديدة مخيفة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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