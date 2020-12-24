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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه غدا الخميس سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
ولفتت إلى وجود شبورة مائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة 25 ديسمبر
تواجد شبورة مائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت 26 ديسمبر
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وجود شبورة مائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأحد 27 ديسمبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الاثنين 28 ديسمبر
تواجد شبورة مائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء 29 ديسمبر
شبورة مائية كثيفة صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة .. الأرصاد تعلن أماكن الشبورة وسقوط الأمطار خلال الـ 6 أيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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