فودافون توفر باقات باقات اكستريم نت من 5 جنيه.. دوت الخليج ينشر الأسعار

أعلنت فودافون عن توفير باقات باقات اكستريم نت من 5 جنيه، وتوفر فودافون لاستخدام الانترنت فقط وليس المكالمات، كما أنها تتوفر بأسعار متناسبة لتكفى احتياجات عملاء فودافون.

أسعار باقات اكستريم نت من فودافون 2021

باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 5 جنيه وتمنح 150 ميجا بايت.باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 10 جنيه وتمنح 500 ميجا بايت.باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 20 جنيه وتمنح 1100 ميجا بايت.باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 30 جنيه وتمنح 1800 ميجا بايت.باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 40 جنيه وتمنح 2500 ميجا بايت.باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 60 جنيه وتمنح 4000 ميجا بايت.باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 80 جنيه وتمنح 6000 ميجا بايت.

باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 100 جنيه وتمنح 8000 ميجا بايت.

باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 150 جنيه وتمنح 1200 ميجا بايت .

باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 250 جنيه وتمنح 20000 ميجا بايت.

باقة اكتسريم نت من فودافون بسعر 400 جنيه وتمنح 40000 ميجا بايت.