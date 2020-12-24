هل يجوز الاحتفال بأعياد رأس السنة؟ .. الإفتاء تجيب برد قاطع

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية خلال ردها على سؤال ورد إليها على موقعها الإلكترونى، وخصوصا مع تحريم المتشددين للاحتفال به، والذى يتكرر سنويا فى مثل هذه الأيام من كل عام.





وقالت الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية: "الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرَّخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا محمد السلام، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والتهنئة به جائز شرعًا، ولا حرمة فيه".

حكم الاحتفال بأعياد رأس السنة

أضاف: "جواز الاحتفال بـ أعياد رأس السنة يأتى لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا، من تذكر نعم الله تعالى فى تداول الأزمنة وتجدد الأعوام، وقد أقرت الشريعة الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم".

وتابع المفتى : "نص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم فى فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، وأن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام، فضلًا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذى خلّده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية".

واختتم المفتى جوابه: "النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أَوْلَى الناس بسيدنا المسيح عيسى عليه السلام، صاحب هذا المولد المبارك، مع ما فى ذلك من تعظيم المشترك بين أهل الأديان السماوية، فضلًا عن عقد المواطنة الذى تتساوى فيه الحقوق والواجبات، وكلما ازدادت الروابط الإنسانية تأكدت الحقوق الشرعية".