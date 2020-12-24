طقس الخميس .. أمطار خفيفة وشبورة على عدة مناطق .. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - ويتوقع الخبراء وجود شبورة مائية صباحا مع طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافىء على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وكشف الخبراء وجود شبورة مائية صباحا مع طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس

وتكون حالة الطقس ليلا باردة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 17 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 21 12

نخل 19 05

نويبع 23 18

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 10

المنيا 20 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 10

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 11

حلايب 26 19

شلاتين 27 18