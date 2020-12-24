جدة - نرمين السيد - حدد جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، يوم الأحد المقبل، كآخر موعد لتسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين 1، 4، والحى الثانى المجاورات 1، 2، 3، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ 180 فدانا.





وقال المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم تسليم القطع بالحى الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمى "127 – 128"، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام "15 – 17 – 19 – 21 – 35 – 73 – 94 – 95 – 214 – 223 – 226 – 244 – 116 – 208 – 210" يوم الأحد الماضى. وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمى 54 - 67، أمس الأربعاء الماضى 23/12/2020، لافت إلى أنه تم خصيص اليوم الخميس 24/12/2020، والأحد المقبل 27/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز تنمية الفيوم الجديدة يحدد آخر موعد لتسليم أراضى الإسكان المتميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.