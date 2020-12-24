اليوم .. وزير الأوقاف ونظيره السودانى يفتتحان معسكر تثقيف أئمة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، اليوم الخميس، المعسكر التثقيفى المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، بمعسكر أبى بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف بالإسكندرية.





وفى تصريحات له، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المعسكر سيشارك فيه عدد من الطلاب الأندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيقوم وبرفقته الوفد السودانى بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا. جدير بالذكر، أن وفدًا سودانيًا رفيع المستوى يزور مصر حاليا، برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، شارك مع الدكتور محمد مختار جمعة فى افتتاح الدورة التدريبية الأولى المشتركة بين الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف العالمية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين.

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