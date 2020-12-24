جدة - نرمين السيد - وأكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت بين 110 - 130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120 - 140 جنيها فى الكيلو، والكبدة البلدى بين 110 - 140 جنيها الكيلو.
أسعار اللحوم
فيما تراوحت أسعار اللحم المفروم العادى بين 110- 125 جنيها، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها، واللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120 - 140 جنيها الكيلو.
وسجل السجق البلدى أسعارا تتراوح بين 110 – 140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110 - 140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادى 110 - 125 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار اللحوم فى محلات الجزارة والهايبر ماركت اليوم الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.