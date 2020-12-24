أسعار اللحوم فى محلات الجزارة والهايبر ماركت اليوم الخميس

جدة - نرمين السيد - وأكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت بين 110 - 130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120 - 140 جنيها فى الكيلو، والكبدة البلدى بين 110 - 140 جنيها الكيلو.

أسعار اللحوم

فيما تراوحت أسعار اللحم المفروم العادى بين 110- 125 جنيها، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها، واللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120 - 140 جنيها الكيلو.

وسجل السجق البلدى أسعارا تتراوح بين 110 – 140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110 - 140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادى 110 - 125 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.