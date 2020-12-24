أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس عن عقد مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية فى إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.
ويتناول المؤتمر دور وزارة الصحة والسكان فى توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمى فيما يتعلق بالأبحاث التى تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولى للأبحاث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الصحة" تكشف أحدث بروتوكول علاجى للوباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.