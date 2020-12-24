"الصحة" تكشف أحدث بروتوكول علاجى للوباء

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس عن عقد مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية فى إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.

ويتناول المؤتمر دور وزارة الصحة والسكان فى توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمى فيما يتعلق بالأبحاث التى تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولى للأبحاث.