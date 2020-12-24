قبل انتهاء المدة المحددة.. فوائد متعددة للملصق الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وأكدت "الداخلية" فى بيان لها اليوم الخميس، أنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى ذات الإطار وتيسيرا على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور "بوابة مرور مصر" على موقع وزارة الداخلية.

ونقدم خلال السطور التالية أهم مميزات تركيب الملصق الإلكترونى وسبب تحذيرات "الداخلية"، إذ أنه يتم تقديم الخدمات المرورية إلكترونيا على المركبات التى ركبت الملصق الإلكترونى، وذلك خلال مهلة زمنية تنتهى 31 ديسمبر الحالى.

كما أن على مالكى المركبات سارية الترخيص التوجه للوحدات لتركيب الملصق الإلكترونى حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى.

وتم مد ساعات العمل حتى الثامنة مساء يوميا لسرعة الانتهاء من تركيب الملصق داخل الواحدات، وبعد انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كل الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، وجاء التحذير تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن فوائد الملصق وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، إذ يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة"، وأيضا يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

كما أنه يعمل على التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق – الانتظار وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة– رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

ويساعد فى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية، ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً.

ويمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

ويساهم الملصق الإلكترونى فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، وعن طريقه يمكن أيضا التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذا لقانون المرور.

ويرتبط الملصق بقارئ إلكترونى ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.