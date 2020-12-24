أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - الإسكندرية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، المعسكر التثقيفى المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبى بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

المعسكر سيشارك فيه عدد من الطلاب الأندونيسيين والنيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، كما يجرى الوزير، وبرفقته الوفد السودانى، زيارة لمكتبة الإسكندرية.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 47 رحلة تنقل 4582 راكبًا إلى عديد من الوجهات الدولية والداخلية، حيث تشمل الرحلات وجهات تورنتو، بيروت، أكرا، ندجامينا، تونس،لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، دبى، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، ميلانو، بغداد، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا، جوهانسبرج.

وتسير الشركة 10 حلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوى.

أبو ظبى

تستقبل إمارة أبوظبى اليوم السيّاح الدوليين رسميا ، بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين حيث سيتعيّن على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/ استُلمت خلال 96 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف جديد بعد وصولهم إلى الإمارة.

الكويت

تبدأ الكويت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتى تستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم غالبية السكان الكويت، حيث تشمل المرحلة الأولى العاملين بالصفوف الأمامية، وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى.

القاهرة

يعقد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا مع الكابتن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستعداد القوى لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل.

القاهرة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، "اليوم المصرى لذوى الاحتياجات الخاصة" الذى يستمر حتى الأحد المقبل مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بمناسبة الاحتفالات العالمية بذوى القدرات الخاصة خلال شهر ديسمبر، وتتضمن الاحتفالات عديدا من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار فترة الملتقى.