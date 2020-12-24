الجذور التراثية للنقد الأدبى .. كتاب جديد لـ وزير الأوقاف

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جدة - نرمين السيد - وأكدت الأوقاف أن الكتاب الجديد يؤرخ لمسيرة النقد الأدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى، كما يبرز أهم الملامح والرؤى النقدية فى كل عصر من هذه العصور، بمقاييس تلك العصور لا بمقاييس أخرى.
وأشارت إلى أن الكتاب يؤكد أن العقلية العربية لم تكن عقلية جامدة بل كانت عقلية واعية وناضجة، وإن اقتضت طبيعة حياتهم الأولى أن يكون نقدهم فطريًا ذاتيًا.
ويوضح الكتاب الجديد لـ وزير الأوقاف أن النقد شأن سائر العلوم والفنون التى تتطور عبر الزمن ليُبنَى لاحقها على سابقها حتى تستوى فنا مكتمل الأركان شأن سائر نظريات التطور والارتقاء.
ويوضح الكتاب أيضا، أن تلك "الجذور التراثية لنقدنا الأدبى العربى قد شكَّلت منطلقا ومرتكزا قويا لنظريات النقد الأدبى العربى فى عصوره المختلفة وصولًا إلى العصر الحاضر".
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