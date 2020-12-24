موجز السوشيال.. إصابة إعلامية شهيرة بفيروس كورونا.. وأمير مرتضى منصور يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

مش عارف تجيب فلوس امشي.. أمير مرتضى منصور يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم بفيروس كورونا

كانوا ساكتين علشان يفضلوا في مكانهم.. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك