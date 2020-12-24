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شبورة صباحا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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