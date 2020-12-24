اليوم.. مصر للطيران تنقل 4582 راكبا على متن 47 رحلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن الرحلات تشمل وجهات تورنتو، بيروت، أكرا، ندجامينا، تونس،لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، دبى، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، ميلانو، بغداد، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا، جوهانسبرج.

كما تسير الشركة 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى.