مؤتمر وزيرة الصحة والاكتشافات البترولية الجديدة .. أهم مانشيتات صحف الخميس

جدة - نرمين السيد - إلى جانب ما جاء فى المؤتمر الصحفى لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بخصوص اختبارات اللقاح الصينى لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة فى موعدها، والكشف النفطى الجديد لشركة إينى الإيطالية بالصحراء الغربية.

وتحت عنوان "تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية بمنتهى الحزم .. ولا احتفالات فى رأس السنة"، سلَّطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الدكتور مصطفى مدبولى وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل وتقديم العلاج اللازم لمصابى كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات ولمن يحتاجه من المواطنين، وكذلك تأكيده أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى تشديد مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمنتهى الحزم، وتأكيده أن هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة التى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

ونقلت "الأهرام" عن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قولها إنه سيتم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بلقاح فيروس كورونا الصينى بحلول الأسبوع المقبل عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة أكدت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس أن هناك تزايدا فى معدل الإصابات على مستوى المحافظات، وتأكيدها إلى أن مستشفيات الوزارة جاهزة لاستقبال جميع الحالات المصابة.

أخبار الصحف

وتحت عنوان "مدبولى فى كلمته بمنتدى دبى للإعلام العربى 2020: الإعلام أصبح سلاحا للدفاع عن الدولة الوطنية ومواجهة الأخطار التى تحيط بها"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول دور الإعلام العربى فى الوقت الراهن فى ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة خلال فعاليات منتدى الإعلام العربى 2020 فى دورته التاسعة عشرة التى تقام عن بعد، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى أكد أهمية دور الإعلام فى شرح القضايا وطرحها للرأى العام من أجل تهيئته إعلاميا أصبح من أقوى الأسلحة فى الدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت ركائزها ومجابهة الأخطار التى تحيط بها سواء فى الداخل أو الخارج.

ونقلت الجمهورية عن مدبولى قوله إن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دور بارز فى ها وذلك فيما يتعلق بالملف المائى وما جار حوله من شائعات وأكاذيب ، وكذا الصراع فى ليبيا بالإضافة إلى الصراعات على مصادر الطاقة فى شرق المتوسط.

وتحت عنوان " الحكومة: صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة فى مواعيدها"، أبرزت صحيفة "الأخبار الضوء على تأكيد الحكومة أنه لن يتم تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ونقلت الصحيفة عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تأكيده أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية وأن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستجقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأى منها.

وتحت عنوان "إينى: اكتشاف 3 آبار بترول بالصحراء الغربية"، أبرزت صحيفة الجمهورية إعلان شركة إينى الإيطالية عن تحقيق كشفت نفطى جديد فى امتياز مليحة فى الصحراء الغربية بمصر.

وذكرت الصحيفة أن الشركة أوضحت أن إنتاج الآبار الثلاثة الجديدة يبلغ قرابة 10 آلاف برميل خام يوميا، وتقع على بعد 1.5 كيلومتر من حقل أركاديا.

وتحت عنوان " توجيه الإدارات التعليمية بتباعد أيام الامتحانات تفاديا للتجمعات"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن الوزارة أتاحت للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل فى المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع جداول السنين المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أوضحت أنه لن يتم حذف أى مناهج من الترم الأول وأن استكمال المناهج الدراسية يتم على قناة مدرستنا 1،2 بعد رفع الغياب من المدارس وسيتم وضع الأسئلة من المناهج كاملة وفق مواصفات المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وفى الشأن الرياضى، عنونت صحيفة الأهرام "الأهلى يتغلب على بطل النيجر .. وتأجيل القمة"، لتسلط الضوء على تحقيق الأهلى فوزا ثمينا على سونديب بطل النيجر فى مباراة ذهاب دور 32 من دورى أبطال إفريقيا التى جرت فى النيجر أمس.

وأشارت الصحيفة إلى قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك إلى موعد يحدد فيما بعد، وإقامة مباراتى الزمالك مع سموحة، والأهلى مع الاتحاد يوم الاثنين المقبل.