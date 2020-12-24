طقس اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس، معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة، وأشارت إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مع احتمالية سقوط أمطار، ويكون دافىء على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وتتكون شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتكون حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة (30%تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (40%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوى على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

الاسكندرية 19 14

وادى النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 17 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 21 12

نخل 19 05

نويبع 23 18

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 10

المنيا 20 10

اسيوط 21 10

سوهاج 22 10

قنا 24 10

الاقصر 25 11

اسوان 26 12

ادفو 26 12

ابوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 11

شلاتين 27 18

ابورماد 26 18

حلايب 26 19

راس حدربه 25 19