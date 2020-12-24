مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة صابوني

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا رقم 48 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة بتاريخ 3 فبراير 1972، زوجة الإخواني الهارب هشام عبدالله.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.