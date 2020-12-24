أسعار الذهب اليوم الخميس 24-12-2020، استقرت أسعار المعدن الأصفر مع بداية التعاملات الصباحية اليومية، لتسجل أسعار الذهب اليوم نفس مستوى أسعار إغلاق الأمس.
يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.
أسعار الذهب اليوم الخميس
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 699 جنيهًا فيما وصل عيار 21 إلى 815 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم
لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 930 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,512 جنيهًا.
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.
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أما على المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجني الأرباح.
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