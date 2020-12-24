مباريات اليوم فى الدورى المصرى

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بمواجهة واحدة تجمع بين فريقي وادي دجلة، وسموحة.

ويستضيف ملعب الأهلي we السلام المباراة، التي تجمع بين وادي دجلة صاحب المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وسموحة محتل المركز الـ12 برصيد نقطتين.

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ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى.

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مباريات الجولة الرابعة

مباريات اليوم

الخميس 24/12

وادي دجلة X سموحة 7:30 مساءا

الجمعة 25/12

أسوان X الجونة 2:30 ظهرا

غزل المحلة X طلائع الجيش 5:00 مساءا

الإسماعيلي X البنك الأهلي 7:30 مساءا

السبت 26/12

الإنتاج الحربي X المقاولون العرب 5:00 مساءا

مصر المقاصة X المصري 7:30 مساءا

الأحد 27/12

سيراميكا كليوباترا X بيراميدز 7:30 مساءا

الإثنين 28/12 (مؤجلات الجولة الثالثة)

سموحة X الزمالك 5:00 مساءا

الأهلي X الاتحاد السكندري 7:30 مساءا

