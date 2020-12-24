العربية للتصنيع تبحث تعزيز التعاون المصرى الإماراتى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وناصر الكعبى المدير العام لشركة IGG انترناشونال الإماراتية "أبو ظبى".





وأوضح بيان صحفى، للهيئة، أنه تم خلال الاجتماع بحث تعزيز آليات التعاون المشترك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين العربية للتصنيع وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وأشاد "التراس" بقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية فى جميع القطاعات والجوانب، معربا عن امتنانه الشديد بالاهتمام من الجانب الإماراتى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية فى جميع مجالات التعاون خصوصا التبادل التجارى مع الأسواق الإفريقية.

وأوضح "التراس" أن هذا الوقت هو الوقت المناسب والأمثل لتضافر الجمهور فى المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية المتعددة لخدمة الدول العربية والقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع منذ تأسيسها وما اكتسبته من خبرات متطورة، يجعلها قادرة على تلبية جميع الاحتياجات والمستلزمات لدول الخليج العربى، وتحديدا الإمارات التى قطعت شوطاً مهما ومتميزا فى الإنتاج الصناعى.

من جانبه، أكد الدكتور يسرى الشرقاوى حرصه الشديد على دعم العمل المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، إيماناً بما تقدمه الهيئة فعلياً وواقعياً من آداء ومشروعات ومنتجات فى المجالات المختلفة، وكذا التطوير التام فى قطاع التدريب، مشيدا بحرص العربية للتصنيع على العمل بقوة فى جميع مجالات الصناعات المغذية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية لخدمة رجال أعمال مصر، بما يحقق العديد من جوانب الاستفادة.

وبدوره، أكد ناصر الكعبى أهمية الزيارة باعتبارها فرصة ثرية لتقديم أنفسنا للهيئة العربية للتصنيع ونتعرف جيدا وبدقة عن نجاحات الهيئة المتنوعة، لافتا أننا نتطلع من خلال تأسيس الشركة بجمهورية مصر العربية أن نستعين بالشركاء الاستراتيجين الفاعلين كخطوة أولى وفى مقدمتهم العربية للتصنيع ذلك الصرح الصناعى العملاق، لتحقيق الانطلاقة للأسواق العربية والإفريقية.