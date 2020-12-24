رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم عابدين بعد تطويره

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، مجمع محاكم عابدين بعد تطويره. كان رئيس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعا لمتابعة استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استعرض نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2021.

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