أمطار واضطراب في الملاحة البحرية .. تفاصيل طقس الغد بمحافظات ومدن مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الخميس نهارا شبورة مائية صباحا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، بالإضافة لشبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ،و طقس دافىء على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

كما من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا و طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما سيكون هناك امطار خفيفة بنسبة (30%تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، و امطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (40%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

وتتأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوى على سطح الارض و امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط من المتوقع أن يكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

الاسكندرية 19 14

وادى النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 17 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 21 12

نخل 19 05

نويبع 23 18

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 10

المنيا 20 10

اسيوط 21 10

سوهاج 22 10

قنا 24 10

الاقصر 25 11

اسوان 26 12

ادفو 26 12

ابوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 11

شلاتين 27 18

ابورماد 26 18

حلايب 26 19

راس حدربه 25 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 27 17

الرياض 23 13

المنامة 23 19

ابوظبى 25 16

الدوحة 24 17

الكويت 20 10

دمشق 13 02

بيروت 17 10

عمان 12 04

القدس 13 06

غزة 19 10

بغداد 16 02

مسقط 25 17

صنعاء 23 08

الخرطوم 35 21

طرابلس 19 12

تونس 20 08

الجزائر 18 10

الرباط 19 09

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 04 02-

اسطنبول 12 09

اسلام اباد 18 06

نيودلهى 24 06

جاكرتا 32 25

بكين 04 07-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 13 04

اثينا 17 11

روما 15 08

باريس 05 03-

مدريد 09 01

برلين 07 00

لندن 05 01

مونتريال 07 06

موسكو 03- 05-

نيويورك 14 09

واشنطن 18 02

نواكشوط 28 16

اديس ابابا 23 08