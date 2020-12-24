بعد تطويره.. مدبولي ومروان يزوران مجمع محاكم عابدين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع محاكم عابدين بعد تطويره، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل.
واستمع "مدبولي" لشرح حول تطوير ورفع كفاءة مجمع المحاكم، الذي يتم تطويره ضمن المرحلة الثانية لتطوير المحاكم القاعات القضائية والاستراحات، وفقًا لخطة وزارة العدل وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعلن أن وزارة العدل اعتمدت خطة لتطوير دور المحاكم في مصر، من خلال 3 مراحل، تمثلت المرحلة الأولى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2020، والتي تضم 91 محكمة أبرزها محاكم شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، و6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، وههيا، السويس الابتدائية.
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