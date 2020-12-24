صور.. انتهاء تشطيب 1740 وحدة إسكان اجتماعى بالفردوس فى مدينة السادات

جدة - نرمين السيد - نظم المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة ميدانية بمشروعات مدينة السادات، بمرافقة المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، فى إطار دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعى والمرافق بالمدينة.





وتابع مسؤولو الإسكان خلال جولتهم مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بحى الفردوس ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، إذ تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة بنسبة إنجاز 97%، كما اطمأن مسئولو الوزارة على أعمال ربط العمارات بالمرافق اللازمة من "مياه – صرف – كهرباء"، لتكون الوحدات جاهزة للتسليم فى خطة 30 ديسمبر 2020.



كما تابع مسئولو "الإسكان"، مشروع محطة محولات الحى المتميز، وتشمل محولات كهرباء ذات الجهد الفائق ومحولات ذات الجهد العادى وأبراج الدخول والخروج وخلايا الجهد المتوسط التى تغذى الحى المتميز، وحى الزيتون والمناطق السكنية "14، 21، 22، 29".



كما أعطى المسؤولين تعليمات للشركات المنفذة لعقود الإسكان الاجتماعى بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بالمشروع، حتى يتم إرسال بيانات الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعى لتسليمها للمواطنين المستفيدين تباعا، وأشادوا بالجهد المبذول فى العمل بالمشروعات التى شملتها الجولة، مطالبين ببذل مزيد من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات فى التوقيتات المحددة.